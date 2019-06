Násilím k rovnosti. Před 100 lety britské sufražetky vyválčily volební právo

V aktivistických kruzích byla smrt Davidsonové interpretována jako mučednická. Stejný postoj zaujal jako jeden z mála deníků The Gaurdian. „Tato událost nám ukazuje dvě věci. Zaprvé neuvěřitelnou odvahu a troufalost této ženy, která obětovala svůj život, aby mohla vyjádřit svoji nespokojenost. A za druhé je to lehkomyslnost těch, kteří jsou u moci a odmítají poslouchat hlas argumentů a důvodů, a tím dohání ženy k zoufalým činům,“ psal list.

I přes okamžitou pomoc přihlížejících, převoz do nemocnice a operaci Emily Davidsonová na následky zranění zemřela, aniž by znovu nabyla vědomí. Žokej utrpěl otřes mozku a další zranění lehčího charakteru. Kůň přežil a ještě několikrát závodil.

Po začátku první světové války aktivita zastánkyň volebního práva žen ochabla. Některé činnosti sice pokračovaly, militantních akcí se však členky Ženské sociální a politické unie zřekly. Mnohé aktivistky se paradoxně přeorientovaly na válečnou rétoriku a podporu synů vlasti v bojích, včetně hlavní představitelky celého hnutí sufražetek Emmeline Pankhurstové a její dcery Christabel.

Během válečného stavu se výrazně proměnily role, jež ženy ve společnosti hrály. Náročná práce v továrnách byla zjednodušována, aby ji za muže, kteří odešli s armádou, mohli přebrat méně kvalifikovaní jedinci. A ženy. V odvětvích, která byla pro vítězství klíčová, byl jejich nárůst významný, třeba ve výrobnách munice. I tato proměna přispěla k tomu, že na konci války prošla reforma volebního systému překvapivě hladce.

Dalším důvodem mohl být fakt, že se premiérem stal David Lloyd George, který se dlouhodobě profiloval jako zastánce volebního práva žen. Právě za jeho premiérského úřadu, skoro přesně pět let poté, co mu sufražetky zapálily dům, byl přijat zákon, který dal všem mužům nad jednadvacet let bez ohledu na majetková kritéria a ženám nad třicet let splňujícím majetková kritéria právo volit do parlamentu.

V dolní sněmovně pro legislativu 6. února 1918 hlasovalo 385 mužů, proti se jich vyslovilo 55. Elektorát tak byl rozšířen o 5,6 milionu mužů a 8,4 milionu žen. Je třeba si uvědomit, že před přijetím zákona mělo volební právo zhruba 60 procent mužů.

Ačkoliv šlo o posun směrem k rovnoprávnosti, nový volební systém byl vůči ženám pochopitelně stále diskriminační, a to i poté, co v listopadu roku 1918 získaly nejen právo volit, ale i být voleny do parlamentu: stále se volební právo týkalo jen asi 40 procent dospělých žen. Stejná volební práva pro muže i ženy zavedl ve Spojeném království až zákon z roku 1928.