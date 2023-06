ŽIVĚ: Senátoři budou schvalovat změnu systému výběru radních ČT a ČRo

Bude moci použít jako důkaz záznam telekomunikačního provozu, údaje o telekomunikačním provozu nebo záznam pořízený při sledování osob a věcí opatřených v trestním řízení. Týkat se to má důkazů získaných v souvislosti s vyšetřováním stanovených trestných činů týkajících se hlavně porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Senát by měl podle novel o veřejnoprávní televizi a rozhlase nově volit třetinu členů jejich rad, které nyní vybírá výhradně sněmovna. Změny mají podle vládní koalice posílit odolnost obou médií vůči případným politickým tlakům, opozice naopak viní vládu ze snahy obě média ovládnout.

Horní parlamentní komora by ve středu měla také debatovat o situaci v České poště. Podnětem k této diskusi byla petice za zachování veřejných poštovních služeb. Senát by podle petičního výboru měl navrhnout vládě, aby definovala přesný rozsah služeb, jejichž poskytování je v zájmu veřejnosti, a aby je financovala ministerstva vnitra a financí. Senát by měl podle výboru také doporučit rozvoj projektu Pošta Partner, který umožní efektivní zachování základních poštovních služeb.

Mezi senátní požadavky by mělo podle výboru patřit zlepšení komunikace při transformaci České pošty a rušení jejích 300 poboček po celé zemi, stejně jako doporučení zlepšit finanční ohodnocení poštovních zaměstnanců tak, aby se jejich platy přiblížily minimálně k celostátnímu průměru.