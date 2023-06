Umí jezdit na elektřinu i naftu. Dopravci testují první duální lokomotivu

Nová lokomotiva je vlastně ze stejné konstrukční školy jako ty starší – uvnitř je dieselový motor, který vyrábí proud, který pak jde do elektromotorů v podvozcích. To je princip, který se v Česku používá skoro sto let. Hlavní novinka je ale v možnosti jezdit podle situace i přímo na elektřinu z troleje.

Testování nyní probíhá na trase Brno–Jihlava. Je znát, že tažná síla lokomotivy je asi o polovinu větší, protože ona sama je větší a těžší. „My jsme ji sem dovezli, abychom i na vedlejších tratích nabídli dopravcům možnost vyzkoušet si, co obnáší opravdu moderní, dieselelektrická lokomotiva,“ sdělil vedoucí prodeje společnosti Siemens Mobility Vojtěch Ramík.