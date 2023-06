Lidé stále zachraňují zvířata, která to nepotřebují. Nejdřív zavolejte a poraďte se, nabádají stanice

„I když jim dáváme jídlo, vypadají v pořádku, vyrůstají a přibírají, ráno už se neprobudí,“ říká Petr Orel. „Začali jsme jim dávat speciální mléko ze zahraničí a situace se zlepšila, ale stejně jim něco chybí. Samice jim dává něco, co my zatím nahradit neumíme,“ dodává vedoucí záchranné stanice Bartošovice.

Dospělé srnce nemůžou do volné přírody vypustit

„Až dvacet procent mláďat do stanic vůbec nepatří,“ upozorňuje Petr Stýblo. Podle něj jsou například srnčata velmi náchylná na stravu a někdy se ani v péči odborníků jejich záchrana nepodaří. „Často sem lidé mylně nosí srnečka s tím, že nehybně ležel opuštený v trávě. Přitom máma je u srnčete jen několik desítek minut denně a jinak ho nechává ležet osamotě. Srneček tak vyčkává na její příchod a je v bezpečí zahalený trávou,“ dodává Stýblo.

Vypustit srnce do přírody ale není úplně jednoduché. „U srnek je větší pravděpodobnost, že v dospělosti přežijí, když je to ale kluk, nemůžeme ho vrátit do volné přírody.“ Podle něj si totiž příliš zvykne na lidi a v pubertě by mohl člověka svými parohy i zabít. „Když vypipláme kluka, tak jde do obory k myslivcům,“ dodává Stýblo.