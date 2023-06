Česká pošta nesmí koupit největšího distributora tisku PNS, rozhodl antimonopolní úřad

„Na trhu doručování zásilek obyčejného psaní a adresného direct mailu by došlo k výraznému posílení dominantního postavení, či dokonce k vytvoření zcela monopolního postavení České pošty, neboť z trhu by byl odstraněn jediný významnější konkurent,“ uvedl úřad.

Spojení by ovlivnilo i trh doručování tzv. neadresného direct mailu, tedy distribuci reklamních letáků. V tomto oboru by se spojily druhý a třetí největší subjekt, což by dle úřadu vedlo ke ztrátě podstatného konkurenčního tlaku.

„V distribuci předplatného a doručování tiskových zásilek by spojením došlo k odstranění potenciálního konkurenta. V případě povolení spojení by v důsledku odstranění konkurenčního tlaku z relevantních trhů došlo ke zhoršení kvality služeb, a především ke zvýšení cen pro spotřebitele,“ upozornil úřad.