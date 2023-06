Cukrovka bez rozpíchaných prstů a s přesnějším měřením. Senzory už má až třetina diabetiků I. typu

„Senzor mám zhruba tři roky, pomohl mi třeba s tím, že se nemusím píchat do prstu jako u klasického glukometru, mám díky tomu lepší citlivost. Hlavní benefit pak je, že když se mi rychle mění hladina cukru v krvi, tak na to můžu reagovat hned,“ říká pacientka Leona.

To potvrzuje i Miroslava, která se s onemocněním léčí už 40 let. „Za těch mnoho let jsem měla prsty úplně tvrdé a rozpíchané. Taky teď mohu rychle reagovat, abych se nedostala třeba do velké hypoglykémie.“ dodává.

Všechny menší české zdravotní pojišťovny vloni zaplatily skoro 250 tisíc těchto zařízení. V roce 2019, kdy měli diabetici prvního typu na senzory poprvé ze zákona nárok z veřejného zdravotního pojištění, to bylo necelých 55 tisíc, tedy téměř pětkrát méně. Nárůst zájmu vedle toho potvrzují i data Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Zařízení pomáhá diabetikům s celkovou kompenzací onemocnění. Senzor se nejčastěji umisťuje na zadní stranu paže, kde ho pacient má nepřetržitě zaveden několik dní až týdnů. „Na těle to máš pořád, je to takové kolečko o průměru asi dva centimetry. Je poměrně diskrétní. Hodnotu zjistím přejetím čtečky po senzoru, jde to udělat i třeba přes bundu,“ popisuje pacientka Leona.