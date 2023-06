„Jasná a úderná sdělení.“ Ve sněmovně se řešila nová bezpečnostní strategie Česka

Loňská ruská vojenská invaze na Ukrajinu podle Lipavského ukončila dobu míru v Evropě. „Vnější hrozba přichází především z Ruska a dlouhodobě i z Číny. Proto je pro nás opravdu významné členství v NATO a v Evropské unii, má to doslova kritický význam,“ zdůraznil Lipavský. Čína podle něho představuje ohrožení pro Evropu, a tím i pro Česko, kvůli vlivu případného konfliktu v indopacifické oblasti.

Návrh dokumentu se podle Lipavského a Počucha snaží o otevřené pojmenování hrozeb. „Klíčová sdělení vyvolají velký rozruch. Nalili jsme si čistého vína v popisu bezpečnostního prostředí. Nebudeme se schovávat za formulace typu jedna autoritářská velmoc nebo jiná autoritářská velmoc je taková nebo maková,“ podotkl Počuch.

Strategie by podle něho také měla lépe vysvětlit význam bezpečnosti obyvatelům. „Aby nebrali, že největším problémem na víkend je, co budeme grilovat nebo kam pojedeme na dovolenou,“ dodal. Návrh, který nahradí osm let starou strategii, nejprve projedná Bezpečnostní rada státu, následně kabinet.

Vzkaz pro případné agresory

S měsíčním až dvouměsíčním odstupem bude podle Jana Jireše z ministerstva obrany následovat schvalovací proces nové obranné strategie. „Česká vláda prostřednictvím dokumentu veřejně sděluje i to, na co se mohou těšit případní agresoři, pokud by je náhodou napadlo testovat naši kolektivní vůli se bránit,“ nastínil Jireš.

Zmínil některé konkrétní pasáže, podle nichž se pravděpodobnost vojenského napadení některého ze státu NATO a EU „značně zvýšila“ a hlavním úkolem české obranné politiky kvůli rostoucí agresivitě Ruska bude „všestranná příprava na dlouhotrvající obrannou válku vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem vybaveným jadernými zbraněmi“.

„Vnější a vnitřní bezpečnost jsou velice těsně spojené,“ upozornil Jan Paďourek z ministerstva vnitra. Ve strategii budou obě tyto oblasti provázány. Vnitro pokládá za významné hrozby například migraci, působení cizí moci, kybernetické útoky nebo mezinárodní organizovaný zločin. „Ministerstvo vnitra bude spolupracovat na tom, aby odolný stát a odolná společnost v oblasti vnitřní bezpečnosti byly oporou obranných schopností,“ řekl.