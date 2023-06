Známka s prezidentem Pavlem jde do prodeje. Zájem o ni bude, sběratelský potenciál ale nemá, míní odborníci

K popularitě známky by podle nich mohl dále přispět i zvýšený zájem médií a veřejnosti, který provázelo už její uvedení nebo právě neobvyklý design. „Vzhledem k váhání nově zvoleného prezidenta, jestli chce vůbec být vyobrazen, se jí dostalo poměrně velké mediální pozornosti. Navíc její moderní design a příběh, který každá jednotlivá známka nese, tento zájem ještě posílí,“ uvedl Jindřich Jirásek, ředitel veletrhu Sběratel, který je největším setkáním sběratelů ve střední a východní Evropě.

Speciální prodej však oslovené společnosti nepřipravují. Známky podle nich nejsou vzácné, a tedy ani sběratelsky atraktivní. Jejich hodnota pak pravděpodobně ani do budoucna nebude zásadně stoupat – především proto, že jich mezi lidmi bude kvůli velkému nákladu dostatek. „Novou známku pana prezidenta Pavla si jistě sběratelé koupí, ale bude obrovské množství stejných známek, takže ze sběratelského hlediska to zajímavé není, jelikož to bude mít každý,“ okomentoval situaci jednatel Filatelie Praha Petr Pflanzer Flaška.

Mezi sběrateli by podle odborníků mohly vzbudit větší nadšení až unikátní kusy v podobě přípravných nebo chybových tisků – ty mohou vzniknout během samotné produkce známek. „Pestrý a široký výběr použitých barev také jistě povede k různým barevným tiskovým odchylkám a to je další věc, která může zvýšit cenu konkrétního kusu,“ uvedl dále Jindřich Jirásek. Do budoucna pak očekávají také poptávku třeba po sbírání známek v jejich různých barevných variantách na dopisech a pohledech.

Prezidentský aršík bude k dispozici na poštách a webu České pošty. Obsahovat bude deset známek, jeho cena bude 230 korun. Oficiální uvedení se koná ve středu od 10 hodin v budově Hlavní pošty v Jindřišské na Praze 1.