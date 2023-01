Prezidenti na známkách jsou českou raritou. Rozcuchaný Havel ve svetru ale neprošel

Prvních deset milionů kusů známek s nynějším prezidentem Milošem Zemanem vytiskla Česká pošta měsíc po jeho inauguraci v roce 2013. Autorem portrétu byl rytec Miloš Ondráček, který o deset let dříve vyrýval i obraz Václava Klause. Uspěl tenkrát ale až na druhý pokus, k prvnímu měl prezident výhrady.

„Neumím si představit, že by taková věc měla být vydána, aniž by byla autorizována prezidentem. Hodně záleží na tom, která část té známky je problematická, jestli je to samotná rytina, k tomu můžou mít samozřejmě své výhrady například tiskaři, nebo jestli jde o návrh samotný. Záleží na obrovském množství věcí,“ upozorňuje Pavel Kovařík.