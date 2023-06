Vyšší příspěvek na péči by mohl pomoci tisícům handicapovaných

Nejen to vyplynulo z ročního projektu, který u pěti lidí testoval zavedení pátého stupně. Klientka Asistence Lenka Dvořáková tak zjistila, že jí vyhovuje dvanáctihodinová asistence.

Péče o syna se svalovou dystrofií je pro Jitku Reineltovou stále náročnější. Nejen své zkušenosti sdílela ve sněmovně. „Maminky skutečně pečují 24 hodin denně a potřebovaly by mít možnost zaplatit si někoho jiného, aby je vystřídal, aby jim pomohl,“ popsala Reineltová, která je také ředitelkou neziskové organizace Parent Project.

Nejvyšší příspěvek na péči je momentálně 19 200 korun. Na půdě sněmovny v pátek zaznělo, že ho pobírá zhruba osm tisíc lidí, kterým by individualizovaná podpora pomohla. „To znamená, že se bude odvíjet od toho, co ten člověk potřebuje právě na to, aby si mohl zajistit své potřeby,“ přiblížila náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zdislava Odstrčilová.

Změny by mohla přinést chystaná novela o sociálních službách. Zhruba dva tisíce lidí ale potřebují pomoc rychleji. „My jsme toto už diskutovali s panem ministrem, abychom našli dotační titul na to přechodné období,“ sdělil předseda výboru pro sociální politiku Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

Lence Dvořákové pomáhají rodiče. Jiným ale hrozí návrat do ústavu.