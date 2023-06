Během Noci kostelů se jich otevře 1700. K návštěvě vybízejí ty běžně nepřístupné i rekonstruované

Stane se tak v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, který leží v Nerudově ulici na Malé Straně. Pražský arcibiskup tam v 17:45 udělí požehnání organizátorům, návštěvníkům, kteří se letošní Noci kostelů účastní, a připojí krátkou modlitbu.

„Těšíme se, po covidových letech je to opět něco, co nás nabíjí velkou chutí přivítat návštěvníky. Je vidět, že lidé znovu a znovu rádi přicházejí, zvláště když je hezké počasí. Otevírají se prostory, které není možné běžně vidět. Někde vůbec, někde jen na bohoslužby. Dnes (v pátek, pozn. red.) v noci je možné se do nich podívat i jako běžný návštěvník, turista,“ sdělil ČT ředitel Pastoračního střediska z Arcibiskupství pražského Michal Němeček.