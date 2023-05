ŽIVĚ: Česko zřejmě bude dávat na obranu alespoň dvě procenta HDP, schválil to Senát

Zákon má nabýt účinnosti od července a vztahovat se tak již na státní rozpočet příštího roku. Oproti střednědobému rozpočtovému výhledu by tak ministerstvu obrany mohly podle důvodové zprávy vzrůst v roce 2024 příjmy asi o 21,5 miliardy korun. Plány dosud počítaly s obrannými výdaji 130 miliard korun.

Spolu s uzákoněním objemu obranných výdajů má zákon také zajistit stabilní financování nákladných obranných projektů k modernizaci armády. Podle ministerstva obrany se to týká zejména pořízení bojových vozidel pěchoty a stíhacích letounů. Armáda slíbila peníze smysluplně vynaložit. Černochová sdělila, že strategické projekty armádních nákupů bude předkládat jak sněmovnímu, tak senátnímu výboru pro obranu.

Místopředseda tohoto výboru Tomáš Jirsa (ODS) připomenul, že část senátorů chtěla už v roce 2016 dvouprocentní závazek vložit do ústavy, horní parlamentní komora v tehdejším složení to ale odmítla. Jako poděkování za prosazení zákona dal Černochové kytici.

Předseda výboru Pavel Fischer (nezávislý) označil zákon za projev pudu sebezáchovy, zmínil potřebu připravit se nejen vojensky, ale i z hlediska společenské odolnost. „Musíme si přiznat, že dvě procenta brzy budou málo,“ poznamenal Fischer s tím, že v komunistické éře před rokem 1989 byly výdaje státu na armádu několikanásobně vyšší. Lidovec Jiří Čunek je přesvědčen o tomu, že bude třeba v omezené míře obnovit základní vojenskou službu.

Rozpočtová pravidla

Do celkových obranných výdajů by se mohly podle předlohy započítávat i výdaje jiných ministerstev a úřadů. Tyto výdaje by ale musely splňovat vymezení stanovená v dokumentech NATO. Návrh zákona předpokládá, že ostatní resorty budou své plány obranných výdajů tři roky dopředu oznamovat ministerstvu obrany, které je zahrne do obranného rozpočtu.

Předloha změní pravidla pro financování velkých víceletých projektů se zásadním dopadem na obranyschopnost státu a náklady vyššími než 300 milionů korun. Bude o nich rozhodovat kabinet. Ministerstvo obrany na ně bude mít každý rok souhrnnou částku, peníze bude moci na jednotlivé projekty používat jednodušším způsobem.

Návrh zákona také mění rozpočtová pravidla. Stanoví mimo jiné to, že účty podřízené státní pokladně budou muset mít nově také státní podniky a národní podnik Budějovický Budvar. Účty budou vést v České národní bance, jinde si je budou moci založit po souhlasu ministerstva financí.

Zpřísnění levného tarifu pro sociálně slabé

Senátoři rovněž schválili novelu o elektronických komunikacích, která mimo jiné zajišťuje, že nárok na levnější volání pro sociálně slabé občany získají jen lidé, kteří pobírají příspěvek na živobytí. Žadatelé tak už nebudou moci prokazovat nízké příjmy jen čestným prohlášením.

Novela má také zpřísnit povinnosti mobilních operátorů týkající se bezpečnosti sítí, stejně jako opatření proti rozesílání nevyžádané elektronické pošty. Norma by měla rovněž zpřesnit opatření proti zlomyslnému volání na tísňové linky nebo usnadnit rozvoj digitálního rozhlasového vysílání v systému DAB+.

Zjednodušení podmínek pro dovoz a vývoz výbušnin

Horní komora také schválila novelu o hornické činnosti, která zjednodušuje úřední podmínky pro dovoz a vývoz výbušnin. K podmínkám se doteď vyjadřovala ministerstva zahraničí i vnitra, což je podle vlády nadbytečné. Všechny žádosti o povolení dostávají navíc zpravodajské služby. Nově se má ministerstvo zahraničí zabývat pouze vývozem a ministerstvo vnitra dovozem a tranzitem výbušnin.

„Většinu transakcí s výbušninami lze považovat za nerizikové, nicméně obě ministerstva vydávají a odesílají poměrně velký počet stanovisek. Zavedení tichého souhlasu by znamenalo významné odstranění administrativní zátěže,“ uvedla vláda ve zdůvodnění předlohy.