Většinu Česka trápí sucho. Meteorologové rozšířili výstrahu před požáry

Občasné srážky či ojedinělé bouřky by mohly dorazit zřejmě až o víkendu, vyplývá z týdenní předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Výstraha se po rozšíření dotkne celého Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského kraje a Prahy a některých regionů Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje. V těchto oblastech nečekají meteorologové v nejbližších dnech déšť ani přeháňky, výstraha proto platí zatím až do odvolání.

Lidé by se podle meteorologů měli v oblastech, v nichž platí výstraha, vyvarovat jakýchkoliv aktivit, které by mohly být příčinou požáru. Ve volné přírodě by neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky nebo používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

Současně by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.