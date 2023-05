Kabinet kývl na pomalejší valorizaci penzí a zpřísnění podmínek pro předčasný důchod

Zpomalení valorizace a přísnější podmínky mají podle ministerstva práce přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování. Výdaje na penze prudce rostou, nyní tvoří přes třicet procent státních výdajů. Loni se vyplatilo bezmála šest set miliard korun, letos by to mohlo být zhruba o devadesát miliard víc. Deficit důchodového pojištění by tak mohl činit kolem osmdesáti miliard korun. Důchody se navyšují pravidelně vždy od ledna. Nyní se zvedají o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd, tedy stejně jako do roku 2018. Předčasný důchod by měl být možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku. Jít by do něj mohli lidé, kteří pracovali a platili odvody čtyřicet let. Do tohoto času by se dál započítávaly i takzvané náhradní doby, tedy třeba rodičovská.

Penze by se měla více krátit Pobíraná částka v předčasném důchodu by se měla krátit více než dosud. Nyní se penze snižuje za každých devadesát dnů před řádným termínem. Do jednoho roku je to o 0,9 procenta základu pro výpočet důchodu, od jednoho roku do dvou let o 1,2 procenta a poté o 1,5 procenta. Nově by to mělo být za každých devadesát dnů o 1,5 procenta. Penze se skládá ze dvou částí. Solidární základní výměra je stejná pro všechny a v zásluhovém procentním díle se odrážejí odpracované roky, výše odvodů z výdělků a počet dětí. Podle novely by se u předčasného důchodu až do řádného termínu zásluhová část valorizovat neměla.