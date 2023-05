Měsíce chybí lék na leukémii, pacienti ho shánějí v zahraničí. Problém je i s inzulinem

Zkušenosti s obtížným sháněním léku má například Tereza Skuhravá, která jej potřebovala pro svého otce. Obracela se na lékárny i lékový ústav, nakonec jí ale pomohla kamarádka. „Bydlí shodou okolností u hranic s Německem. A nabídla mi ochotně, že se do Německa zajede zeptat, jestli ten lék mají. Pochodila, lék mají,“ popsala Skuhravá.

„Jeho výpadek je pro nás značným problémem, protože v podstatě není alternativa. Už je to několik měsíců a jsou pacienti, kteří berou tři nebo čtyři tabletky denně a skutečně už ten lék nemají,“ upozornila lékařka z hematologické kliniky z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Anna Jonášová. V pražské fakultní nemocnici vědí zhruba o stovce lidí, kteří lék pravidelně užívali.

Resort zdravotnictví slibuje, že v této chvíli je v distribuci náhradní lék. „Nebo to lékárna může zajistit individuálním dovozem ze zahraničí. Víme, že to funguje, je to možné udělat,“ navrhuje náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.