Směr zelené Evropy se nezmění, je daný, říká nový prezident českých průmyslníků

Krátkodobými problémy průmyslu jsou podle Rafaje vysoká inflace a „stále nevyřešené“ ceny energií. Těch velkých potíží je prý víc. Rafaj za své priority označil prosazování českých produktů, vypořádání se s Green Dealem tak, aby neškodil českým firmám, zavádění digitalizace, podporu trhu práce a budování infrastruktury.

„Musíme se posunout z levné ekonomiky na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou,“ sdělil s tím, že potřebujeme „český produkt“. Tuzemský průmysl se podle něj potřebuje posouvat, aby Česko nebylo v řetězci s výrobkem dole, ale abychom ho „ideálně vymýšleli nebo dodávali na trh.“

Svaz, který podle něj už přivítal firmy z oblasti digitálu či zelených transformací, by prý měl přivítat i start-upy. Zároveň je podle Rafaje potřeba stabilní podnikatelské prostředí, v němž se investoři nepotýkají s problémy trhu práce či s regulacemi. „Není možné, aby se v Polsku schvalovala stavba od záměru stavitele dva roky a v Česku to trvalo deset let,“ podotýká.

Poláci prý green deal vyjednávají lépe než Češi

Co se týče Green Dealu, je třeba podle Rafaje ukotvit specifickou pozici České republiky. „Směr zelené Evropy se prostě nezmění, ten je daný. Firmy, kterých se to týká, to pochopily,“ uvádí s tím, že pro české firmy vzniká prostor, aby řekly, co mají těžší než ty evropské. „Náš energetický mix je komplikovanější z hlediska obnovitelných zdrojů, než když jste někde ve Skandinávii nebo když máte moře,“ podotýká.

Vyjednávat s Bruselem je podle něj třeba společně s vládou, ta ale prý zaspala, oproti třeba Polákům, kdy podle Rafaje „polská vláda posílá svým vyjednavačům do Bruselu jasné zadání, jak mají přesně pracovat.“

„Budeme definovat, co jsou specifické podmínky českého průmyslu pro transformaci. Ať už to jsou peníze, delší doba, technologie, nebo pochopení. A s tímhle chceme vyjednávat v Bruselu, chceme pro to najít spojence. Jsme si vědomi, že ten deal se odehrává v Bruselu, ne v Česku,“ upřesňuje Rafaj.

Rafaj zmínil připravovanou emisní normu Euro 7, která je prý technicky nerealizovatelným opatřením, které navíc komplikuje finální cíl. „Tohle je skutečně pro evropský automobilový průmysl likvidační i s ohledem na to, že Evropa si nedostatečně chrání svůj vlastní prostor,“ prohlásil s tím, že ve srovnání s Indií, Amerikou a Čínou jsme „nejliberálnější trh“. Opatření jako emisní clo na hranicích pak prý nemusí fungovat.