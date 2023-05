Pro reformy je ještě prostor, věří ekonom Marek. Nerudová apeluje na dlouhodobou strategii

Kromě toho vláda ve čtvrtek představí i důchodovou reformu. Ta by podle kabinetu měla fungovat desítky let, debaty o ní se proto protáhly a budou ještě pokračovat.

„Je to důležité z toho důvodu, že nyní si můžeme diktovat způsob a tempo reforem sami. Pokud věci zajdou příliš daleko, jako například před deseti lety v Řecku, tak už je vám léčba diktována finančními trhy, ratingovými agenturami a Mezinárodním měnovým fondem,“ upozornil Marek s tím, že nyní je správná doba a vláda má „komfort“ na to představit reformy rozložené do dalších tří let tak, aby byla opatření provedena dobře a s minimálními dopady na ekonomiku.

Pět minut po dvanácté, říká Nerudová

S konstatováním, že na reformy je čas, nesouhlasí ekonomka Danuše Nerudová. Myslí si, že žádná vláda za třicet let neměla odvahu učinit důležité reformy, které by směřovaly za horizont více než jednoho volebního období. Co se týče nynějších změn, s narážkou na ohlášený čas vládní tiskové konference se domnívá, že přichází „pět minut po dvanácté“. „Trajektorie zadlužování je naprosto děsivá,“ podotkla.