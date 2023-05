Dějiny se mají připomínat pomocí osudů a hodnot, ne v monstrózním hávu betonových pomníků, říká Kroupa

Připomínky osmasedmdesáti let od konce druhé světové války vnímá Kroupa i v kontextu už víc než rok trvající otevřené invaze Ruska na Ukrajinu. „Musíme si uvědomit, že dějiny zvláště té druhé světové války nám připomínají, že svět může zešílet. To se dnes děje na východě a těžko hledat cestu, jak tomu zabránit,“ zmínil.

Myslí si, že současná situace skýtá množství historických paralel, ze všeho nejvíc mu připomíná situaci v září 1938. „Také jsme byli přepadeni a oloupeni o část našeho území,“ řekl. Rovněž ho překvapil „starý“ způsob vedení války, kterou by si v jednadvacátém století dříve těžko představil, a místy mu kvůli bojům v zákopech připomíná spíše vůbec první celosvětový konflikt.

V souvislosti s oslavami výročí si myslí, že je důležité připomínat hlavně české hrdiny, kteří během konfliktu a v době nesvobody odvážně bojovali za svoji zem, ať už na východní, nebo západní frontě. Přiznává, že velký podíl na konci války a osvobození Československa v roce 1945 nesla Rudá armáda, i přesto si ale myslí, že je nutné připomínat také problematické aspekty osvobození.

„S ní přišlo bohužel i obrovské násilí na civilním obyvatelstvu. To nikdo nečekal. Tisíce a tisíce znásilnění, krádeží. To je nesrovnatelné s jakoukoliv jinou armádou té doby. To je také potřeba říct,“ dodal s tím, že to ale podle něj nesnižuje enormní nasazení Sovětů proti nacistickým vojskům.