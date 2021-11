Hájili čest, svobodu a důstojnost. Post Bellum udělí čtyřem osobnostem ceny Paměti národa

Osmnáctiletá Lívia se v roce 1944 dostala do Osvětimi i se svou matkou. V táboře se od své bývalé spolužačky dozvěděla, že je výhodné přihlásit se na práci do fabriky, což nakonec oběma ženám zachránilo život, i když musely tvrdě pracovat. Lívia často odváděla práci i za svoji vyčerpanou matku. Na jaře roku 1945 přežily pochod smrti a nakonec se shledaly i s otcem Zoltánem.

Lívia Herzová se narodila v roce 1926, vyrůstala v městečku Tornaľ na jihu Slovenska, kde se mluvilo zejména maďarsky, což platilo i v její asimilované židovské rodině. Když po vídeňské arbitráži v roce 1938 připadla oblast Maďarsku, přišla rodina o obchod. Herzová však mohla dál studovat, ovšem jen do roku 1944, kdy horthyovské Maďarsko obsadili Němci. Ti poté zorganizovali transporty s půl milionem maďarských Židů do vyhlazovacích táborů.

Jiří Lukšíček

Jiří Lukšíček, který se narodil v roce 1933, se v očích komunistů „provinil“ tím, že organizoval skautskou odbojovou skupinu, za což strávil šest let v uranových lágrech. Členové skupiny například začerňovali vývěsní vitríny KSČ, přestříhali telegrafní vedení, a když se v Jílovém u Prahy konalo setkání příslušníků Lidových milicí, nakladli kameny na železniční trať a přistaveným autobusům vypustili pneumatiky.

Z trestaneckého pracovního tábora Svornost při stejnojmenném uranovém dole v Jáchymově Lukšíčka po pěti týdnech vysvobodila amnestie. Hned ale dostal povolávací rozkaz k Technickým praporům. Jeho kolegové ze skautského oddílu ale dál pokračovali v odbojové činnosti. V květnu 1954 je pozatýkali podruhé, a Lukšíček skončil ve vězení, kde zažil tvrdé výslechy, vydírání i týrání. „To bylo největší trauma, které nade mnou viselo, kdo to nezažil, nepochopí,“ popsal.

Poté, co po nátlaku podepsal spolupráci, směl se vrátit k jednotce, kontrarozvědka se snažila spolupráci rozvinout, ale Lukšíček donášet odmítal. V roce 1954 ho tak komunisté zařadili do dalšího chystaného procesu. V březnu 1955 byl odsouzen k šesti letům v jáchymovských lágrech Nikolaj a Rovnost.

Celý příběh Jiřího Lukšíčka v Paměti národa.

František Vaczula

Posledním oceněným je František Vaczula, narozený roku 1929. Vaczula byl vězněn za pokus o útěk přes hranice a strávil tři roky v těžkých podmínkách oddílů Pomocných technických praporů, tedy táborů nucených prací.

Vaczula vyrůstal v osadě Ovsište nedaleko Bratislavy, ale také na druhém břehu Dunaje, na území, které v důsledku Vídeňské arbitráže na podzim roku 1938 obsadili Němci. Když se most stal hraničním přechodem, ustavil se na Slovensku loutkový fašistický Slovenský štát.

Vaczulovým rodičům sice zůstalo slovenské občanství, ale zároveň patřili k maďarské menšině, což mělo dopad na jejich osudy po konci druhé světové války. Rodinu Vaczulových vystěhovali na statek do moravských Sudet. Po třech letech se rodina mohla v rámci „reslovakizace“ vrátit domů, to ale pod podmínkou, že přijme slovenskou národnost. Františkův otec to odmítl a putoval na tři roky do lágru, popisuje web.

Pro emigraci se rozhodl jako dvacetiletý. Byl však zadržen a obviněn z pokusu o neoprávněné opuštění republiky. Tehdy vyvázl s pětiměsíčním trestem. Svobody se ale nedočkal ani po propuštění, protože krátce po svatbě ho jako politicky nespolehlivého odvedli na vojnu k Pomocně technickým praporům. Podmínky byly podle něj ještě horší než ve vězení. Zažil tvrdou dřinu například na stavbách na Plzeňsku či na letišti Sliač na středním Slovensku. Po propuštění se živil jako řidič autobusu.

Celý příběh Františka Vaczuly v Paměti národa.