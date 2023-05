Prezident Pavel má oficiální portrét. Poštovní známky jsou v deseti barevných provedeních

Sám Petr Pavel podotkl, že původně žádný portrét ani známku mít nechtěl. „Není to způsob prezentace, který by mně byl vlastní,“ podotkl. Že nakonec vznikly, je podle něj výsledkem přání filatelistů, kteří podle Pavla odkazovali na tradici prezidentských známek, nebo lidí ze škol či úřadů, kteří si chtěli portrét hlavy státu pověsit na zeď. „Věřím, že všem, kteří čekají na oficiální portrét, případně na známku, to udělá radost,“ poznamenal.

Podle pověřeného generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána se začnou známky s portrétem hlavy státu prodávat od 7. června, a to jako aršíky ve všech deseti barvách. „Jeho cena bude 230 korun. Každá část nominálu má hodnotu 23 korun,“ upřesnil.