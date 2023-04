Vláda zvažuje návrat nemocenského pojištění pro zaměstnance. Státu by to přineslo 24 miliard ročně

Koalice by tak znovu nezaváděla karenční dobu, dál by se proplácely i první tři dny nemoci. „Musí to být dobrou kombinací opatření na příjmové a hlavně výdajové stránce rozpočtu. A pro mě je důležité, abychom se nejprve pokusili najít rezervy ve výdajích státu, v provozu státu a potom teprve hledali další opatření,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS) a potvrdil, že celkem chce vláda příští rok snížit schodek minimálně o sedmdesát miliard korun.

Konečnou dohodu na opatřeních plánuje předseda vlády oznámit v polovině května. O některé návrhy se v koalici stále vedou spory. „Jestli chce být Česká republika úspěšná, tak nemůžeme pokračovat v tom, že máme extrémně vysoké deficity, žijeme na dluh budoucích generací. Takže je potřeba rychle přistoupit ke konsolidaci veřejných financí,“ řekl Fiala.

Jedním z důležitých kroků, který by vládě pomohl natrvalo snížit roční schodek o víc než dvacet miliard, je obnovení nemocenského pojištění pro zaměstnance. ČT zjistila, že v seznamu poslaném ministrem financí koaličním lídrům je návrh, aby zaměstnanci platili na nemocenské pojištění 1,1 procenta ze své hrubé mzdy.

KDU-ČSL karenční dobu nepodporuje

Podobné podmínky, tedy vyšší odvody a zároveň i proplácení prvních tří dnů nemoci, platily v Česku do konce roku 2007. „Návrat karenční doby za KDU-ČSL nepodporujeme. Nemyslíme si, že by to přineslo nějaké pozitivní efekty. O všech dalších věcech a změnách jednáme v rámci celkových daňových záležitostí,“ prohlásil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Předseda TOP 09 Jan Jakob uvedl, že jeho strana je připravená o úpravě nemocenské jednat.

„Musíme přemýšlet i nad příjmovou stranou rozpočtu, ale to proto, že chceme zaručit občanům České republiky sociální stát, který v současné době máme. Máme bezplatné školství, máme funkční zdravotnictví,“ přidal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).