Do poloviny týdne bude ještě pršet, na horách i sněžit. Pak se počasí zklidní a oteplí se

Po deštích, které poznamenaly zejména uplynulý pátek a sobotu, přijdou hlavně v první polovině týdne další, i když už ne tak vydatné. Vzestupy hladin řek, které nastaly v uplynulých hodinách, se už ale neočekávají.

V pondělí očekávají meteorologové místy přeháňky, i když na horách by mohly být srážky četnější. Občasný déšť nebo přeháňky přijdou i v dalších dvou dnech, ubývat oblačnosti a srážek začne až ve čtvrtek odpoledne. Závěr týdne by měl být již vlídnější, obloha polojasná a dny čím dál teplejší. V neděli by mohly teploty vystoupat až na 21 stupňů.