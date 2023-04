Ruský průmyslník se zbavil vily v pražské Troji. Nový majitel je spojován s jiným sankcionovaným oligarchou

Za nemovitost lze platit zlatem nebo v kryptoměně

Vila je v současnosti prázdná. Někteří lidé z Troji tvrdí, že mají s jejími obyvateli dlouhodobě špatné zkušenosti a odmítají o situaci veřejně mluvit. Prodej objektu zaštiťovala makléřka, kterou reportéři České televize kontaktovali pod záminkou nákupu této nemovitosti. Vila se ale podle makléřky už prodala.

Jako potenciálním zástupcům ruských investorů, kteří nechtějí platit převodem, také vysvětlila, jak je to s platbou v hotovosti. „Oni teď mají problémy s platbami, preferují to v hotovosti,“ řekla s tím, že není problém zaplatit i například zlatem nebo v kryptoměně.

Podezřelých převodů nemovitostí přibývá

Analytici evidují letos tisíce případů převodů majitelů ruských firem a nemovitostí. Na to naráží Finanční analytický úřad. „Samozřejmě to činnost komplikuje. V některých případech se nám to podaří vypořádat, v některých je to složitější. Nicméně samozřejmě je tam pak otázka případného i možného uvažování o spáchání trestného činu,“ popsal ředitel úřadu Jiří Hylmar.

Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej potvrdil, že ohledně obcházení mezinárodních sankcí vůči Rusku vede úřad několik trestních řízení. „Tyto věci jsou ve stadiu prověřování, tedy není obviněna žádna osoba. Více informací však poskytnout nemohu,“ doplnil.

Česko už několik měsíců chystá národní sankční seznam, ten by měl doplnit seznam Evropské unie. Ministerstvo zahraničí zatím nesdělilo, kdy přesně vznikne a co bude obsahovat.