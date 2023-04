Exekutor pozdě zastavil osmnáct exekucí, kárný senát mu vyměřil pokutu 50 tisíc

Pokud exekutor zjistí osvobození povinného od placení pohledávek, má povinnost učinit kroky k zastavení exekuce, a to i bez návrhu ze strany povinného, plyne z rozhodnutí, které vyhlásil předseda kárného senátu Josef Baxa.

Osvobození od placení pohledávek nastává podle insolvenčního zákona zejména poté, co soud rozhodne o splnění podmínek oddlužení. Pazderka se středečního vyhlášení rozhodnutí nezúčastnil. V únoru před kárným senátem odmítl vypovídat, hovořil za něj advokát Jan Frišman.

Exekutor měl podle něj jiný právní názor než ministerstvo spravedlnosti, což nelze pokládat za kárné provinění. Podle Frišmana zákon o zastavení exekuce nehovoří zcela jednoznačně. Pazderka se tak necítil povinen exekuci ihned sám zastavit, když k tomu nedostal návrh.

Ne jiný právní názor, ale výkladový exces

Blažka u soudu zastupovala Lucie Čevelová z ministerstva. Podle ní Pazderka nerespektoval judikaturu, která už tehdy byla ustálená, a šlo o úmyslné jednání, přičemž není jasné, na co chtěl vlastně exekutor čekat. „Má postupovat rychle, účelně, dbát ochrany práv účastníků,“ zdůraznila v únoru Čevelová.

Podle kárného senátu nešlo u Pazderky o jiný právní názor, ale spíše o výkladový exces. Exekuční řád sice nestanovuje konkrétní lhůty, neznamená to však, že by se exekutor mohl dopouštět průtahů a nečinnosti. Stav insolvence by měl podle kárného senátu kontrolovat nejméně jednou za tři měsíce. Pokud zjistí osvobození od placení pohledávek, měl by činit další úkony směřující k zastavení exekuce.

„To už je pak rutinní činnost, která nesnese odkladu,“ zmínil Baxa s tím, že administrativu může zajistit pomocný aparát a vše by se mělo stihnout maximálně za měsíc. Pazderka postupoval pomaleji. V jednom případě kvůli tomu nastala situace, kdy výzva k uhrazení téměř dvoumilionové pohledávky přišla ženě, která už před tím úspěšně prošla oddlužením.