168 hodin: Z dvousettisícového dluhu téměř tři miliony a hrozba ztráty domu. Moderní lichva v Česku kvete

„Byl v nemocnici dost dlouho. S přestávkami půl roku. A já jsem si musela ke své práci vzít ještě jednu, abychom to zvládli, ale stejně to bylo málo,“ vysvětluje. Platili víc, než vydělávali a v krizi hledali náplast. Tu jim nabídla zprostředkovatelka, která přišla se zdánlivě jednoduchým řešením – stačilo jen ručit domem.

Denisa Lazarovská žije s manželem v Praze. Platí nájem a auto na leasing. Další výdaje se přidaly v roce 2016, když zdědila dům. „S domem byla i hypotéka. Tu spláceli naši, když ještě tatínek žil. Pak zemřel a mamka na to byla sama. My jsme jí taky pomáhali, ale prostě jsme to nezvládali,“ vypráví paní Denisa. Zlomovým okamžikem byla v roce 2019 nemoc manžela.

Paní Denisa měla z obou lidí, kteří jí chtěli pomoci, dobrý dojem. Analytička z Institutu pro sociální inkluzi Alena Zieglerová vysvětluje, že ve stresu člověk funguje jinak, než když je v klidu. „A vůbec nezáleží na tom, jaké má vzdělání nebo inteligenci. Jakmile se člověk dostane do časové tísně nebo jiného nepříjemného stavu, tak je strašně náchylný k tomu, že se nechá zmanipulovat,“ podotýká.

Dluh narůstal rychlým tempem

Ze dvousettisícového dluhu bylo kvůli provizím a úrokům najednou třista tisíc korun, které za tři měsíce chtěla firma zpět. Ty manželé neměli, a tak přišla s dalším člověkem, který půjčil milion a zaplatil jim půjčku i hypotéku. Peníze chtěl zpátky za šest měsíců, rovněž neměli. Firma tak domluvila další firmu, která domluvila další firmu. Následovaly další provize, úroky a poplatky. Z dvou set tisíc dluh za necelé dva roky vyrostl na 2 800 000. A manželé dostali informaci, že se dům musí prodat.

„Všem se to líbilo, protože máme velikou zahradu, je tam rybník, to prostředí je pěkné. Takže už si plánovali, jak to tam opraví. To bylo to nejtěžší období. Úplně nejhnusnější věta, kterou mamka nemohla rozdýchat, byla: 'Na jaře už si kytičku nezasadíte a Vánoce už strávíte někde jinde,'“ vypráví paní Gabriela.

Rodina naletěla novodobým lichvářům. „Je to velmi sofistikovaný řetězec firem, které na sebe jsou různě navázány. Jedna firma nabídne první půjčku, potom zprostředkuje jiný úvěr. Domluví vyplacení jiného úvěru a přeúvěrování na čtvrtou firmu. A každá ta další firma si uloupne další peníze. Ve finále se lidem, kteří jsou v problémech, ale mají problémy ještě relativně malé, ty problémy výrazně znásobí,“ vysvětluje ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl.

Podle advokáta Petra Němce může být lichva jakákoliv služba, kdy je jasný nepoměr mezi cenou, co dostane poškozený a co získá „lichvář.“ „Ale musí být ještě naplněn ten další prvek, a to je zneužití nějaké tísně nebo neznalosti, rozumové slabosti, nezkušenosti a tak dále,“ podotýká Němec.

Paní Denisa uvedla, že první smlouvu si nestačili přečíst. Podepsal ji manžel ještě v nemocnici, přičemž před nemocnicí už na ni daná osoba čekala. „Myslím si, že kdyby si někdo udělal analýzu, tak zjistí, že takhle dochází k obrovskému přesunu majetku v České republice. Takhle se doslova okrádají lidé,“ dodává Němec.