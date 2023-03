Děti jsou bity, týrány, připomněl Rektor. Spor o vstup do restaurace vnímá jako bouři ve sklenici vody

Rektor je rád, že se kauza pražského bistra dala do pohybu, osobně ji ale vnímá spíše jako bouři ve sklenici vody. „A to proto, že žijeme ve společnosti, kde jsou děti bity, týrány, okřikovány, znásilňovány. A za týrání padají nepřiměřeně nízké tresty. Máme za sebou dobu covidu, kdy se společnost na děti totálně vykašlala,“ připomněl psychiatr a psychoterapeut.

Proto by uvítal, kdyby se podobná pozornost jako iniciativě bistra věnovala právě třeba týrání dětí.

„Zajímalo by mě, kolik z lidí bojujících proti pravidlům toho bistra doma děti ponižuje, protože mají pocit, že je to běžná součást výchovy,“ nadnesl Rektor.

Na druhou stranu uvedl, že je řada zařízení, kam je s dětmi obtížné jít, protože je tam „nepřátelská atmosféra“. To se podle něj může týkat MHD, bank či úřadů. Spousta lidí na rodičovské dovolené se dle Rektora cítí v izolaci a mají pocit, že ve vnějším světě nejsou vítáni.

To potvrdila i influencerka a autorka kuchařek Kateřina Saint Germain. „Pro toho, kdo to nezažil, je to téma, které se ho netýká. Ale já jako máma, která v restauraci několikrát zažila nepříjemné prostředí, jsem se proti tomu ohradila,“ přiblížila svoji reakci na zveřjněná pravidla bistra.

Souhlasí s tím, že je v pořádku mluvit o tom, co už děti dělat nemají, má ale prý pocit, že nepřátelská atmosféra je často přítomná ještě před tím, než se dítě vůbec nějak projeví.

„Jsou zařízení k rodinám přátelská“

„Každý má právo si nastavit svoje pravidla, s tím já naprosto souhlasím. Ale asi jsem nesouzněla s tím tónem, jakým to bylo napsané,“ konstatovala Saint Germain.

I Stárek si myslí, že každý podnikatel by měl mít možnost stanovit si, kdo je jeho klientelou. „Souhlasím s tím, že jde spíše o formu, kterou je to sděleno. Tam bych měl i já určité výhrady,“ přiznal šéf asociace hoteliérů a restauratérů.

Zmínil, že jedna z velkých cestovních agentur pořádá zájezdy pouze pro dospělé a zájem o ně roste. „Na druhou stranu je třeba říct, že je u nás řada zařízení, která jsou k rodinám naopak přátelská. Ať už jde o restaurace či hotely. Oba dva ty segmenty mají svůj význam. Tam, kde poptávka je, se jí nabídka přizpůsobí,“ je přesvědčený Stárek, který si zároveň myslí, že nelze plošně paušalizovat, že by hotely či restaurace byly k dětem nepřátelské. Jde podle něj naopak o výjimky.