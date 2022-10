168 hodin: „Běžte domů, tady nepomůžete.“ Přítomnost rodičů u dětí v nemocnici nemusí být vždy samozřejmá

Malá Tea byla hospitalizovaná na klinice dětských infekčních nemocí ve fakultní nemocnici v Brně se zánětem mozkových blan. Je jí rok a půl a matka ji ještě kojí. „Předpokládala jsem, že je jasné, že v nemocnici budu moct zůstat s miminkem. A oni řekli: ‚Ne, zavolejte si zítra, vaše dcera je vážně nemocná, to by jí neprospělo.‘ Byli docela tvrdí,“ vzpomíná její matka Lenka Konkoľová, která z nemocnice následně skutečně odešla.

Podle Marxe je to však nesmysl. „Ten častý argument: ‚dítě je klidnější, když tam nejste, maminko,‘ je poněkud absurdní, protože dítě je většinou tak vyděšené, že je tam samo, že opravdu může působit, že je klidnějším. Nicméně vnitřní stres, který se pak může projevit i závažnými dlouhodobými postiženími, není něco, nad čím by se mělo mávnout rukou,“ podotýká lékař.

První dny v nemocnici byly podle ní krušné. „Cítila jsem se nenáviděná, že tam absolutně nemám co dělat, že není v jejich zájmu, že tam jsem, že mám být hodně vděčná za to, že tam můžu být,“ vzpomíná.

Není zázemí

Podobnou zkušenost má i Tereza Salte, matka jedenapůlročního Matea. V létě ho v pražském Motole operovali kvůli onkologickému onemocnění. „Po operaci byl můj syn převezen na ARO a pak na chirurgickou JIPku, kde rodič může být přítomný během dne, ale od určité hodiny večer už musí být jinde, přespávat buď na ubytovně, nebo jet domů. Vysvětlení bylo takové, že by tam rodič překážel, že tam nemají zázemí, místo, že to není uzpůsobené,“ uvedla Tereza Salte.

I Tereza Salte trvala na tom, že u syna zůstane i přes noc. „Strávili jsme tam dvě noci a s mým mužem jsme se střídali, protože nám bylo řečeno, že když tam budeme chtít být, tak musíme zůstat sedět na takové strašné plastové židli. Po čtyřech hodinách jsem to vzdala, dala jsem si na zem ručník a spala chvíli na něm,“ vzpomíná.

Podle mluvčí FN Motol Pavlíny Dankové mohla s Mateem být. „Matka pacienta měla možnost být se svým dítětem nepřetržitě na standardním pokoji a i na JIPce.“ I podle zdravotní sestry Gabriely Novotné byla tato možnost Tereze nabídnuta. „Můžou sedět na židli, dokonce jsme jí nabízeli ubytovnu, protože maminky, které chtějí a jsou z daleka, mohou být na ubytovně, která je odsud kousek, a na zavolání jsou zde do pěti minut,“ vysvětluje sestra.

Že by přítomnost matky nebyla žádoucí nebo že by jí sestry dávaly najevo, že by tam neměla být, mluvčí nemocnice odmítá. „Je to tvrzení proti tvrzení. Já jsem u toho nebyla a vy také ne, takže nevíme, jak to bylo. Sestry o ničem takovém neví a na té židli být mohla, což se jí teda asi nelíbilo, ale být tam mohla,“ dodává Danková.