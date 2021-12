Opuštěný chlapec už neleží v nemocnici, ale ve své první postýlce. Starají se o něj přechodní pěstouni

Po zveřejnění se však o případ začala zajímat média i zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. Úřady se daly do pohybu a do motolské nemocnice si pro chlapce přišla jeho pěstounka. Během pěti let se starala už o osm dětí.

„Současný chlapeček je mé deváté děťátko. Bylo to těžké, protože v postýlce tam leželo dítě, kterému bude skoro rok. A tím, že víme, jak má vypadat roční dítě, byl ten… Nebylo to zoufalství, to určitě ne. Představovala jsem si to možná i horší, ten první dojem,“ popsala.

Zpočátku váhala, jak chlapce vzít do náruče. Sestry jí ale ujistily, že se má chovat přirozeně. „Tak jsem si miláčka vzala do ruky a v tu chvíli to bylo rozhodnuté,“ svěřila se. Během dvou dní se na pěstounku navázal. „Začal mě hlídat pohledem a začal být problém odejít na záchod. To je to, co se má stát, když si vás dítě vybere jako pečující osobu,“ vysvětlila.

Odběr krve s jedinou slzou zaskočil i sestry

Také sestry v nemocnici nečekaný úspěch překvapil. Zejména když došlo na odběr krve, který chlapec dosud velmi špatně snášel. „Sestřičky mi říkali: Nechoďte, on strašně pláče. Z toho budete úplně vyřízená,“ popsala. Pěstounka ale trvala na své přítomnosti.

„Sestřičky začaly nabírat krev, malý chtěl plakat. A já jsem udělala to, co dělám se všemi svými dětmi, hladila jsem ho po tvářičce. Naklonila jsem se hlavou, dala jsem mu vlasy na obličej, on se držel vlasů. Šeptala jsem mu, že je všechno v pořádku. V podstatě ukápla jedna jediná slzička,“ vylíčila.