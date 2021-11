168 hodin: Osamělé nemluvně leží v nemocnici. Ta odmítá návštěvy dobrovolnice a úřady nekonají

přehrát video 168 hodin: Osamělý

Celý dosavadní život strávil jedenáctiměsíční chlapec v motolské fakultní nemocnici. Jirglová si ho všimla, když chodila navštěvovat hospitalizovanou kamarádku. „Byl oblečený jenom v pleně a přivázaný k postýlce,“ zmiňuje. Ve chvíli, kdy se Jirglová o nemluvně začala zajímat, bylo chlapci sedm měsíců a zájem o něj jevila pouze jeho babička. Ta ale žije v jiném městě a nemůže ho navštěvovat. „S babičkou jsem ihned navázala kontakt a ptala se na celou situaci. Zjistila jsem, že se stará o další tři děti od matky, která se o chlapečka nestará, a chtěla jsem rodině, a hlavně chlapečkovi, nějakým způsobem pomoci,“ líčí Jirglová. Chlapec se narodil v děčínské nemocnici, kde jej matka po porodu zanechala. Protože na tom byl zdravotně špatně, lékaři jej převezli do pražské Fakultní nemocnice v Motole, kde nemluvně zůstalo zcela osamocené. „Pokud je takto malé dítě bez doprovodu – a to jsou velmi výjimečné případy –, personál se vždy maximálně snaží zajistit komplexní péči. Ovšem při personálním obsazení dvě až tři sestry na oddělení, což je asi dvacet dětí, není pochopitelně možné neustálou přítomnost rodiče plně nahradit,“ vysvětluje mluvčí pražské nemocnice Pavlína Danková. Stopka od děčínské nemocnice Jirglová začala nemluvně se souhlasem babičky navštěvovat. Nosila mu hračky, mluvila na něj a dělala mu společnost. A nepřestala s tím ani poté, co chlapce přestěhovali znovu – z Motola do nemocnice v Ústí nad Labem. Jirglová popisuje, že tamnímu personálu se návštěvy nezamlouvaly: „Na jakýkoliv zákrok, krmení, přebalení, převlečení a podobně, jsem musela úplně odejít z oddělení. Nevím proč, ale prostě to tak bylo. Samozřejmě jsem cítila nějakou nevraživost nebo to, že tam nejsem vítaná,“ říká.

Další měsíc dítě kolovalo mezi ústeckou, děčínskou a motolskou nemocnicí, až nakonec zůstalo ležet v Děčíně. A Petra Jirglová dostala stopku. Jak sama říká, cítila v tu chvíli obrovskou bezmoc. Mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová zdůvodňuje konec návštěv tím, že matka, která dítě opustila, nebyla zbavena rodičovských práv a nemocnice musí respektovat, že není uvedena jiná osoba, která by nemluvně mohla navštěvovat. „Jsem přesvědčena o tom, že pokud nemocnice chce, tak cesty najít může. V mnoha nemocnicích fungují dobrovolnické programy a za malými dětmi bez rodin dochází dobrovolníci,“ namítá proti argumentaci špitálu šéfka Výboru pro práva dítěte Klára Šimáčková Laurenčíková. „Ne, skutečně. My musíme respektovat to, co nám nařizuje platná legislativa,“ reaguje Mrákotová na dotaz, proč Jirglová k chlapci nemůže skrze dobrovolnické programy, které fungují i v děčínské nemocnici. Nečinné úřady Potřeby nemluvněte by měl hájit takzvaný orgán sociálněprávní ochrany dítěte v Děčíně a Krajský úřad Ústeckého kraje. Úředníci už mohli začít s hledáním pěstounů, kteří by osamoceného chlapce mohli navštěvovat. „V tuhle chvíli probíhá intenzivní vyhledávání náhradních pěstounů, aby chlapec mohl být umístěn do rodiny. Samozřejmě vzhledem k zdravotnímu postižení je to mnohem náročnější sehnat náhradní rodinu, a v našem kraji se to nepodařilo,“ konstatuje mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.