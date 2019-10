Dítě v ústavu vyjde stát šestkrát dráž než pomoc rodině, ukázala analýza

Nejdražší je pobyt dětí v takzvaných kojeneckých ústavech, kde měsíčně činil dokonce přes pětapadesát tisíc korun. Leckdy se do nich přitom dostávají zbytečně. Například malý Samuel strávil v ústavu jedenáct měsíců, zatímco jeho sestra Jenifer přitom byla v pěstounské péči a náhradní rodiče se chtěli postarat i o chlapce.

„Mohl být doma, u nás, nebo aspoň u přechodných pěstounů. A byl v ústavu, kde se ty sestřičky sice snaží, ale nemůžou mu dát tolik co rodina,“ říká Kateřina Juklíčková, která o svěření miminka usilovala. I náklady na péči o dítě u pěstounů vyjdou levněji než ústav. Stojí přibližně dvacet tisíc korun měsíčně.

Do ústavů se v Česku ročně dostane na dvanáct set dětí mladších tří let. To je podle kritiků zbytečné. „Měli jsme dost období v Plzeňském kraji, kdy bylo volných třeba šest přechodných pěstounek. Přitom v dětském centru pořád děti přibývají,“ říká vedoucí služeb náhradní rodinné péče Adite Diakonie Západ Jiřina Ullmanová.