Pěstouni chtějí pomoci chlapci ze Strakonic. Na případ upozornil pořad 168 hodin

Desetiletý chlapec s pohnutým osudem má šanci na změnu. Jednat začal jihočeský krajský úřad, ozývají se lidé, kteří chlapci posílají dary a chtějí mu pomoci. „Jsou lidé, kteří mají zájem mu připravit normální život. A z toho mám největší radost, že by byla možnost, že by si někdo vzal chlapce do pěstounské péče a vytvořil mu rodinu,“ řekla třídní učitelka Jana Rohová ze strakonické základní školy.



Právě kvůli ztrátě rodiny i domova naráz teď chlapec nejvíc trpí. Jeho matka leží po nehodě už skoro rok v kómatu. Otec, který s rodinou nežil, o syna nejeví zájem. Chlapec poslední rok bydlel v dětském centru ve Strakonicích. Maminka za ním do nehody pravidelně chodila. Prý tu žil rád.



„Měl tam kamarády, třeba i spolužačku ze třídy, a hlavně měl velice rád lidi, kteří tam pracovali. Utvořil si k nim velice blízký vztah, takže pro něj bylo stěhování samozřejmě těžké,“ popsala učitelka. Před dvěma týdny totiž úřady rozhodly, že se musí přestěhovat do dětského domova do 30 kilometrů vzdáleného Písku.

Do pěstounské rodiny by se mohl dostat v rámci týdnů

„Mě to lidsky mrzí, ale nějakým způsobem rozhodli. Legislativně nepochybili, otázkou zůstává prostě faktor lidskosti,“ řekla náměstkyně hejtmana Jihočeského Lucie Kozlová. Přesto se zdá, že příběh bude mít šťastný konec. Roste šance, že chlapec získá náhradní rodinu. O jeho pěstounství je velký zájem, má dokonce naději, že by mohl zůstat žít na Strakonicku.



„Pokud se pěstounská rodina najde a bude se jevit jako vhodná, tak by to bylo v řádu týdnů. To není proces, který by byl nějaký dlouhý,“ řekla Kozlová. Příběh chlapce ze Strakonic veřejností hnul. Pokud skončí šťastně, stane se tak jen díky třídní učitelce, které nebyl lhostejný osud jejího žáka.