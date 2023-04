Plošné covidové izolace mají brzy skončit, nově se o nich bude rozhodovat individuálně

Kde se nakazila netuší, příznaky ale Barboře Chmelařové napověděly, že o běžnou virózu nejspíš nepůjde. Koronavirus potvrdilo PCR vyšetření, po něm jí lékařka nařídila izolaci. „Já už mám covid asi potřetí, takže si radši ten týden v izolaci pohovím, jelikož k tomu mám podmínky, lidé mi pomůžou,“ popisuje.

Původně měli zdravotníci přestat automaticky nařizovat izolaci od začátku dubna. Ministerstvo spravedlnosti ale navrhovalo až začátek července. Nakonec se resorty shodly na polovině dubna.

„Standardně by zákony a vyhlášky, nařízení měly být účinné buď k 1. červenci, nebo 1. lednu, nicméně pokud je tam naléhavý obecný zájem, tak ta účinnost může být v jiném termínu,“ vysvětluje náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav.

Izolace nekončí úplně

„Pořád v tom seznamu je covid jako onemocnění, které když se šíří, tak je to trestný čin. Já budu mít klid, že tady nehrozí, že nějaký soudce nebo někdo by nedej bože někoho kvůli tomu, že někoho nakazil, chtěl popohánět. Což nepovažuju v této fázi za správné,“ doplňuje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Půjde o poslední plošné proticovidové opatření, které v Česku padne. To ale neznamená, že covidová izolace skončí úplně – v konkrétních případech do ní lékaři nebo hygienici budou lidi moct dál posílat. Dál tedy platí, že v případě příznaků, jako jsou třeba kašel nebo teplota, by se lidé měli poradit se svým praktickým lékařem.