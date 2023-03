K úřední změně pohlaví by už nemusela být nutná kastrace

Česko patří k posledním zemím v Evropě, kde se povinná kastrace kvůli úřední změně pohlaví vyžaduje. Sklízí za to kritiku mezinárodních institucí i domácích organizací.

Podle zmocněnkyně je postup v rozporu s lidskoprávními úmluvami i rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva. Nesoulad mezi osobními doklady a vzhledem a identitou translidem způsobuje problémy na úřadech, při pracovních pohovorech a v zaměstnání, u lékaře či při cestování do zahraničí. Žena mívá v dokladech mužské údaje, muž ženské. Ministerstvo spravedlnosti návrh právních změn připravilo v roce 2018, proces skončil ale u projednávání připomínek.

„Text již máme připravený. Vycházíme z toho, co se událo v roce 2018, proběhla i celá řada odborných diskusí. V nejbližších dnech jsme připraveni návrh zákona včetně variant předložit K5 (lídrům vládních stran) k rozhodnutí, jak dále postupovat a jaké varianty použít. Po případném souhlasu jsme připraveni text předložit do meziresortního připomínkového řízení,“ sdělil Dvořák.

Podle něj podmínku kastrací zrušilo třeba Polsko, Itálie či Španělsko. Nedávno od sterilizace ustoupilo Slovensko. Vyžadují ji naopak Turecko či Srbko, vyjmenoval náměstek. Šimáčková Laurenčíková věří tomu, že se povinné kastrace podaří ze zákona odstranit a novely podpoří vláda i Parlament.

Zmocněnkyně: Chirurgické zákroky mají svá rizika

„Česká republika porušuje mezinárodní závazky. Zůstáváme v Evropě výrazně osamoceni s naší praxí. Nikoho nelze nutit, aby se rozhodoval mezi identitou a tělesnou integritou,“ zdůraznila zmocněnkyně. Podotkla, že chirurgické zákroky mají navíc svá rizika, někteří lidé je ze zdravotních důvodů ani podstupovat nemohou.

Mužské doklady má i Lenka Králová. Ukazuje je při ubytování v hotelu, u lékaře i při kontrole v hromadné dopravě. „Je mýtus, že všichni translidé touží po přeoperování. V civilizaci chodíme oblečení. To, co mám mezi nohama, to nikdo nevidí. Jediné, kde to hraje roli, je partnerský život. To jsem si dokázala zařídit. Nebylo to to nejdůležitější. Obličej byl pro mě mnohem důležitější. Účel tranzice je žít spokojený život sama se sebou,“ uvedla Králová.

Podle ministerstva spravedlnosti by bylo vhodné podmínku povinné sterilizace ze zákona odstranit a požadovat jen diagnózu, upřesnil Dvořák. Dodal, že by tak pohlaví mohlo být možné změnit po prohlášení na matrice a doložení odborného posudku o nesouladu mezi duševním a zapsaným pohlavím. Vydal by ho specializovaný lékař. Možná by byla dál chirurgická změna pohlaví.

„Bavíme se v současné době o konkrétních variantách zpracování. Řeší se otázka, od jakého věku by mohlo k úřední změně dojít. Druhou otázkou, kterou je potřeba vyřešit, je odbornost lékaře,“ podotkl náměstek. Podklady by mohl připravovat případně sexuolog, psychiatr či klinický psycholog.