Demonstrant, který měl na rukávu logo Wagnerovy skupiny, půjde k soudu

„Ve věci byl minulý týden podán návrh na potrestání,“ uvedl státní zástupce Lelek. Případ bude řešit Obvodní soud pro Prahu 1.

Muž měl podle fotografií z demonstrace z 11. března na batohu písmeno Z, které používá ruská armáda během války na Ukrajině, a na rukávu logo ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny. Policie ho kvůli tomu zadržela a sdělila mu podezření ze spáchání trestného činu popírání, zpochybňování a schvalování genocidia.

Kriminalisté se zabývají i pokusem části demonstrantů o vniknutí do Národního muzea. Jeden muž měl podle nich podněcovat účastníky protestu, aby šli z budovy sundat ukrajinskou vlajku. Dalšího muže policisté zajistili kvůli tomu, že poškozoval auto s ukrajinskou SPZ. Podle videa na sociálních sítích vběhl na magistrálu a udeřil do auta, ze kterého vystoupil řidič. Ten po krátké potyčce odjel, muž ale ještě do odjíždějícího vozidla jednou udeřil.

Policie v souvislosti se shromážděním zatím zahájila sedm trestních řízení. „V jednom případě projev sympatií k hnutím směřujícím k potlačování práv svobod člověka, ve druhém případě pro trestný čin podněcování k trestnému činu,“ uvedl v nedělních Otázkách Václava Moravce policejní prezident Martin Vondrášek.

Tři řízení souvisí s napadením auta kvůli ukrajinské značce, policie je vede pro poškozování cizí věci, výtržnictví a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Ve dvou případech pak podle Vondráška kriminalisté zahájili řízení pro podezření z trestného činu útoku na úřední osobu.