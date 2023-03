Policie zahájila po protivládní demonstraci trestní řízení v sedmi případech, sdělil Vondrášek

Už čtrnáct dní se digitálním prostředím šíří záběry, které mají dokládat údajné policejní provokace z demonstrace, kdy část protestujících na Václavském náměstí chtěla strhnout ukrajinskou vlajku z budovy Národního muzea. Podle Vondráška už jsou k dispozici výsledky vnitřní kontroly. „V tuto chvíli mohu konstatovat, že za mě si pražští policisté počínali v souladu se zákonem,“ zdůraznil.

To, že by policisté útok na Národní muzeum provokovali, označil za úplný nesmysl. „Ani chronologicky to nebylo možné,“ podotkl. Popsal, že na místě byly v tu dobu dvě shromáždění dvou názorově rozdílných táborů. Zatímco před Národním muzeem byli podporovatelé Ukrajiny, na Václavském náměstí se sešli ti, co protestovali proti vládě.

„Od začátku jsme se snažili tyto dva tábory nějakým vhodným způsobem oddělovat. Dokonce jsme se domluvili s tím shromážděním před Národním muzeem, že by bylo lepší před ukončením shromáždění na Václavském náměstí to místo opustit. Lidé, co se tam sešli, nás poslechli. Naši těžkooděnci je doprovodili do Vinohradské ulice, abychom předešli tomu konfliktu,“ popsal Vondrášek.

Následně se stala cílem části lidí ze shromáždění na Václavském náměstí ukrajinská vlajka na muzeu. „Šli jednoznačně s cílem násilně vstoupit do Národního muzea a vlajku odstranit. A policie tady je od toho, aby zjednala pořádek,“ řekl. Policisté se podle něj snažili nejprve s těmito lidmi domluvit, ale to prý nebylo možné. „Došlo ke strkanicím, naštěstí krátce poté přišli policisté speciální pořádkové jednotky. To znamená, že o nějaké provokaci vůbec nemůže být řeč,“ dodal.