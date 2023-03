Objednat si něčí odsouzení možné není, justici takto zneužít nelze, myslí si ministr Blažek

„Mediální zkratka, že to bylo pro nějaké spolupracovníky, není úplně přesná. V těch prvních dvou nebylo žádné jméno. Tam jen stálo, ať se v určitých věcech nezahajuje trestní řízení,“ ujasnil. „Pak byla druhá fáze, někdy na sklonku mandátu prezidenta Zemana. To byla abolice, kde jméno bylo. Tam byl pan kancléř Mynář,“ doplnil Blažek.

Bývalý prezident Miloš Zeman podle Blažka žádal o abolici pro pracovníky Pražského hradu dvakrát, jak sdělil v pondělí serveru Seznam Zprávy . Zeman to však popřel se slovy, že tam, kde není trestní řízení, není co zastavovat. „Pravda je taková, že už před časem vyšlo na veřejnost, myslím, že to bylo v září, že vláda rozhodovala o dvou žádostech Miloše Zemana,“ uvedl.

Že by existovaly nějaké abolice, které se podařilo udržet v tajnosti, si ministr nemyslí. „Pokud myslíte období Miloše Zemana – mohu tady hovořit jen za poslední období jeho mandátu – tak tady to vylučuji,“ uvedl.

Někdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová v minulosti hovořila o tom, že žijeme v zemi, kde si lze objednat trestní stíhání. Blažek by použil trochu jiná slova. „Ale zahájení trestního stíhání znamená, že jeden policista podepíše jeden papír, (…) a ten někomu pošle. Nejsem nikdy schopen vyloučit, že není možné, aby to jeden policista udělal z nějakých třeba nepěkných důvodů. Nechci ale používat slovo objednávka,“ okomentoval. „Proto jsou nad tím státní zástupci, kteří to poté mohou zrušit,“ dodal.

Zeman byl dle Blažka přesvědčen o tom, že tehdejší šéf prezidentské kanceláře Vratislav Mynář a bývalý šéf Lesní správy Lány Miloš Balák by stíháni nebyli, kdyby nepracovali u něj. „S prezidentem Zemanem jsem o této věci mluvil asi dvakrát či třikrát. Moje interpretace je taková, že měl tento pocit. U pana Baláka to i veřejně sdělil. (…) Řekl si, že ti, co nemají rádi pana prezidenta, se alespoň snaží poškodit jeho okolí,“ soudí ministr.

Schůzka s Pavlem a pravidla pro milosti

Spekulovalo se také o tom, že Miloš Zeman udělil milost společnosti Metrostav, což se nakonec nepotvrdilo. Na dotaz, zda je v pořádku trestní stíhání právnických osob, odpověděl, že jde o velmi komplikovanou otázku. „Před nějakými deseti lety jsem pro to moc nebyl. Byl jsem zvyklý, že trestní právo se má vztahovat pouze na osoby fyzické,“ prozradil. Dnes však prý vidí, že nějaký smysl to má. „Nerušil bych to. Ale je pravda, že u větších firem to může mít velký vliv na spoustu pracovních míst,“ podotkl.

Blažek se také chce sejít s novou hlavou státu Petrem Pavlem a ujasnit si s ním zejména pravidla pro udělování milostí. „A to proto, že v roce 2013 prezident Zeman rozhodl, že ministerstvo spravedlnosti zamítá absolutní většinu žádostí o milosti, a jen tam, kde jsou skutečně mimořádné zdravotní problémy na straně odsouzeného, tak se to posílá na Pražský hrad k posouzení. Teď jde o to, jestli nový prezident řekne, že to chce dělat sám, nebo rozhodnutí změní,“ vysvětlil.

Co se týče abolicí, ty by Blažek nerušil. Zmínil přitom dohodu premiéra Petra Fialy (ODS) s Milošem Zemanem z loňského března o Češích, kteří se rozhodnou jít bojovat za Ukrajinu. Kdyby stát začal tyto lidi stíhat, dostali by abolici. „Čili ono se to někdy hodí,“ míní ministr.