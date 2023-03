Zeman žádal o podpis abolice pro pracovníky Hradu dvakrát, sdělil ministr Blažek

Bývalý prezident Miloš Zeman žádal premiéra Petra Fialu (ODS) o spolupodpis abolice, která může zabránit trestnímu stíhání, pro pracovníky Hradu dvakrát. V rozhovoru pro server Seznam Zprávy to potvrdil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Zeman přitom v minulosti v médiích popřel, že by Fialu o abolici požádal. Podle dřívějších informací chtěl Zeman zastavit stíhání šéfa prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře a předejít stíhání lidí z Hradu v kauzách skartace zprávy o ruském zapojení do výbuchů ve Vrběticích a úniků informací Bezpečnostní informační služby (BIS) na Hrad. Fiala podle médií abolice podepsat odmítl.