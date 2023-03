Pavel chce být prostředníkem mezi vládou a opozicí, plánuje pravidelná setkání

Nová hlava státu chce navíc pořádát jednání s premiérem a šéfem nejsilnější opoziční strany pravidelně. „Já to vítám, protože bohužel za 455 dní, co vláda je u moci, jsme neměli žádné jednání, já jsem s panem premiérem nikdy nemluvil,“ řekl k tomu šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Novela stavebního zákona

To vše má zlepšit politickou kulturu v Česku i komunikaci mezi politiky. Vláda se totiž dlouhodobě s opozicí vzájemně obviňuje z blokování návrhů. Po měsících debat ale přece jen teď došly ke kompromisu. A to u novely stavebního zákona, finální podobu budou schvalovat za týden.

„Tam je konsensus všech stran ve sněmovně, včetně ANO a SPD, tak já doufám, že to projednání bude hladké, protože si myslím, že to dobré, co bylo potřeba zachovat, jsme zachovali,“ uvedl ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Také hnutí ANO ve finále vládní návrh podpoří. „Je tady krásně vidět, že když se skutečně jedná – koalice, opozice, tak ty věci fungují,“ doplnila Bartošova předchůdkyně Klára Dostálová.

Zmrazení platů politiků

Prezident také zákonodárce napříč sněmovnou vyzval k dohodě v otázce zmrazení platů politiků, což navrhovala opozice.

„Myslím si, že by bylo namístě, aby se nad tím tématem potkali na pracovní úrovni předsedové stran, předsedové poslaneckých klubů, možná i za účasti pana prezidenta,“ řekl ministr práce a šéf lidovců Marian Jurečka.