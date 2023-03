Zájem o školní obědy zdarma je stále větší. Ministerstvo chystá novou dotační výzvu

O dotované obědy usilovala Lucie Krištofovičová už v minulosti, když byl syn ve školce, ale neúspěšně. Letos chodí do přípravné třídy, jídlo zdarma získali. „Mám invalidní důchod, životní minimum, každá koruna je pro nás dobrá, jinak bych na to neměla. Kdyby syn nechodil na ty obědy, tak by to bylo špatné, je tam v kontaktu s dětmi, chodí tam rád a obědy mu chutnají,“ řekla matka samoživitelka.

Nový program Zaměstnanost plus má pomoci s proplacením obědů rodinám v podobné situaci. Zaměřuje se na žadatele v hmotné nouzi. Tentokrát ale přináší podle krajů zvýšenou administrativu i finanční spoluúčast.

„My jsme měli slíbeno, že ten systém bude jednodušší, nakonec bude o hodně složitější. Ta práce se z ministerstva přehodí na kraje a na školy, a s tím nesouhlasíme,“ vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny (ODS).