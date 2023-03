K Pražskému hradu jako sídlu králů mám obrovskou úctu, říká nová vedoucí kanceláře prezidenta Vohralíková

Doplňuje, že i tehdejší zážitek sloužil jako inspirace během plánování programu inaugurace prezidenta Petra Pavla. Po složení prezidentského slibu do rukou předsedy Senátu během společné schůze obou komor parlamentu totiž nová hlava státu zamíří i na balkon na třetím hradním nádvoří, kde společně se svou manželkou pozdraví veřejnost. „Náš budoucí prezidentský pár má velkou sílu v tom, že jsou na to všechno dva,“ myslí si.

První krok: jmenovat ministra

Poslední přípravy ceremoniálu s kolegy ladila ve středu večer před půlnocí po generální zkoušce a doufá, že návštěvníci budou mít zájem areál Pražského hradu navštívit i přes nepříznivé počasí.

Dodala také, že do kanceláře na Pražském hradě bude uvedená až v pátek ráno. „Zatím jsem sem chodila pouze jako host. Ale potřební lidé poskytovali fakt dobrou součinnost a děkuji za to,“ uvedla.

Nástup do funkce podle ní bude ale velmi rychlý, bezprostředně po příchodu v pátek ráno totiž bude řešit jmenování nového ministra. Právě tempo nové hlavy státu ji podle rozhovoru připomíná její předchozí pozici, kdy vedla kancelář Senátu.

„Stejné to bude tím, že to bude velmi rychlé,“ myslí si a dodává: „V devět hodin máme na programu jmenování pana ministra Hladíka, proto budu v kanceláři už od sedmi ráno.“ Na rozdíl od práce v horní komoře parlamentu ale podle ní bude nástup do funkce „opentlený emocemi, které dosud nezažila.“