Počet dětí s poruchami sluchu roste. Preventivní prohlídky pomáhají problém odhalit

Ještě před dvěma lety neslyšela. Nyní už tříletá Petra Nohlová dokonce i mluví. Lékaři z brněnské Dětské nemocnice jí vrátili sluch díky implantátu. Schovaný je pod kůží za uchem. Pomocí magnetu se pak propojí s mikrofonem. „Od té doby se velmi rychle měnila, byly znatelné reakce. Když jsme na ni zavolali, otočila se, to byl takový první wow efekt,“ popsala matka Petry Soňa Nohlová.

Do brněnské Dětské nemocnice každý rok přijdou stovky nových pacientů s poruchou sluchu. A jejich počet stále roste. Podle sdružení pediatrů je to způsobeno efektivnější lékařskou péčí. Ministerstvo totiž před třemi lety zařadilo vyšetření sluchu do pětileté preventivní prohlídky. A právě při ní řadu problémů odhalí.

Kromě vrozených poruch lékaři řeší i ty získané. „Příčinou jsou různé formy akutního a chronického středoušního zánětu. Může to být úrazové postižení a samozřejmě se zvyšuje počet lidí, kteří mají postižení sluchu z důsledku nadměrného hluku, protože nosí i několik hodin denně na uších sluchátka,“ popsal přednosta kliniky ORL Dětské nemocnice v Brně Milan Urík.