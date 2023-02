Pavel se sejde s Rychetským, ve středu bude mluvit s Jurečkou o valorizaci důchodů

Již v pondělí bude Pavel mluvit s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem a později s předsedou Ústavního soudu Rychetským. S ním bude Pavel patrně mluvit o budoucím obsazení soudu. Rychetský končí ve funkci v srpnu, mandát letos vyprší dalším šesti jeho kolegům. Soudce ÚS jmenuje prezident se souhlasem Senátu na desetileté funkční období.

Pavel řekl, že chystá schůzku s právníkem Janem Kyselou, s kterým chce probrat proces výběru a schvalování ústavních soudců. Chce, aby byl transparentnější, veřejný by měl být seznam kandidátů, kteří by mohli absolvovat veřejná slyšení. „Budeme se o tom bavit v následujících dnech,“ uvedl. Rychetského si chce hlavně vyslechnout, je to podle něj člověk, který má co říct nejen k chodu ÚS, ale i politice. „Budu v poslouchacím módu a nechám se poučit,“ dodal zvolený prezident.

Pavel má v kalendáři také úterní jednání s ředitelem sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Janem Jirešem, který vedl český vyjednávací tým u česko-americké dohody o obranné spolupráci (DCA). Jireš před týdnem oznámil, že vyjednavači na pracovní úrovni dokončili návrh, který má usnadnit případný pobyt amerických vojáků v Česku.

Plánovaná valorizace důchodů

Pavlovo setkání s ministrem Jurečkou je v plánu ve středu odpoledne. Zvolený prezident chce s ministrem probrat, jak se vláda dobrala ke snížení valorizace penzí. Návrh, který má schvalovat kabinet a příští týden sněmovna, by mohl být jedním z prvních k podpisu novým prezidentem po jeho inauguraci 9. března.

„Je důležité mít informace o tom, zda to je jediné možné řešení. Tu informaci zatím nemám,“ uvedl Pavel na dotaz, zda normu přijme. Od Jurečky bude chtít ukázat modely, ze kterých ministerstvo vycházelo, a jejich výsledky. Zmínil také, že v rámci důchodové reformy se nabízí mnohem více prvků řešení.