168 hodin: Znalecké posudky v soudních sporech o děti. Nízká úroveň, ale velký vliv

Rodiče Daniely a Devity Novotných se rozešli a v roce 2019 začaly soudy řešit, komu svěří děti. „Měly klíče jak od mého bytu, tak manželky. (…) Jezdily tak, jak bylo potřeba,“ popsal situaci otec Daniel Novotný. Obě dcery tehdy bydlely převážně u otce, Devitě bylo jedenáct, Daniele šestnáct let.

Soudce zadal znalecký posudek. Dcerám ani otci se nelíbilo, co znalkyně v posudku napsaly. „Zodpověděla jsem všechny otázky, (…) ke konci všeho napsaly, že mi vše napověděl tatínek. Což není vůbec pravda, my jsme obě mluvily za sebe,“ uvedla Daniela Novotná. „Mně přišlo, že aby si usnadnily práci, tak si realitu trochu zmanipulovaly tak, jak se jim to líbí. A nedbaly úplně na to, co chceme my, ale na to, co chtějí znalkyně,“ myslí si.

„Dvě znalkyně a doporučily úplný opak. Posudek doporučoval střídavou péči. Nebo pokud by s tím dcery nebo otec nesouhlasil, doporučovaly dcery svěřit do výlučné péče matce,“ říká otec.