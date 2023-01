Nesporné rozvody manželství s dětmi by mohli řešit notáři. Návrh projednají poslanci

Jednoduché rozvody by podle notářské komory mohli řešit místo soudů notáři. Návrh by ulevil justici i manželům, kteří se sami umí domluvit – tedy dopředu uzavřou dohodu o majetku a výchově dětí. V takových případech by už nemuseli k opatrovnickému soudu, ale rovnou by byli rozvedeni. Návrh nyní projednají poslanci ve sněmovně.