Chybí soudní znalci, ti stávající jsou kvůli tomu přetížení

Víc peněz pro znalce

Maximální hodinová sazba pro znalce je teď 450 korun. Ministerstvo spravedlnosti přitom při přípravě zákona slibovalo o několik set korun vyšší odměny. „Bohužel, život není to, co chceme, ale to, co máme. Takže do toho vletěl covid, máme velké výdaje, takže nám seškrtali tady tu položku,“ říká ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Znalců dlouhodobě ubývá. Letos o patnáct procent. A v některých oborech mají státní orgány problém vůbec najít někoho, kdo jim posudek zpracuje. „Chybí už i znalci na ekonomiku oceňování nemovitostí, což nikdy v minulosti nebylo,“ vzpomíná místopředsedkyně Krajského soudu v Praze Ivana Švehlová.