Tlumočníky a znalce mohou odradit nové podmínky, obávají se soudy

Motivující měly být podle plánu ministerstva spravedlnosti nové odměny pro znalce. Nezvyšovaly se od roku 2003. Osmnáct let tedy znalci brali sto až 350 korun za hodinu. Ministerstvo původně chtělo s novým zákonem zdvojnásobení. Po jednání s resortem financí je z toho nakonec zvýšení maximální sazby o sto korun na hodinu.

„Je to zase kompromis, co je možné ve vztahu k současné situaci tohoto státu. Samozřejmě není to to, co jsme původně požadovali, ale zaplať pánbůh za to,“ řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Například vědec Jan Blahůt, který dosud pomáhal rozhodovat v soudních sporech, nyní zvažuje, zda se mu přivýdělek za znalecké posudky podle nových podmínek vyplatí. „Pokud bych měl platit vysoké pojistné, tak je zbytečné, abych to vlastně dělal,“ řekl znalec v oboru stability svahů a skalních stěn.

Do pěti let by navíc musel znovu projít odbornou zkouškou. Stejně jako každý současný znalec. „Což je demotivující, když už je jednou absolvoval. V mém případě před dvěma lety,“ podotkl.

Někteří experti za nových pravidel odmítají zpracovávat posudky

Podle místopředsedkyně Krajského soudu v Praze Ivany Švehlové by s sebou schválená nižší sazba odměny mohla přinést problémy. „Pokud chceme, aby někdo pracoval jako odborník, tak ho musíme taky jako odborníka zaplatit. A částky, za které znalci mají pracovat, jsou podle mého názoru nedostatečné. Bude to způsobovat i do budoucna problémy,“ zdůraznila.

Tím by se mohl stát například nedostatek znalců ze zdravotnických oborů, kteří musejí opakovaně přezkoumávat svéprávnost u desetitisíců lidí. Na Krajský soud v Praze se v závěru roku obraceli experti, kteří už od ledna odmítají posudky zpracovávat. A zároveň i noví znalci, kteří se chtěli nechat zapsat do seznamu ještě podle starých podmínek.

Odměnu podle náročnosti překladu tlumočníků určí úřad

Nová pravidla platí i pro tlumočníky. Těm kromě výše odměn, která je stejná jako u znalců, vadí i to, že soudy nebo policie jsou tím, kdo určí míru náročnosti jednotlivého překladu. „A podle toho se pohybuje na škále – a ta škála začíná skutečně na částkách, o kterých se tady vůbec nemá smysl bavit, to je absolutně nedůstojné,“ řekla Edita Jiráková z Pracovní skupiny soudních tlumočníků pro legislativu.

Ministerstvo přísnější pravidla a vyšší sankce hájí tím, že překlady a znalecké posudky musí být bezchybné. Protože ze závěrů expertů přímo vycházejí i rozsudky.