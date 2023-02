Vohralíková a Mynář řešili seznam hostů na inauguraci i bezpečnostní opatření. Pavel se sešel s Bartošem

„Dnes (v úterý) jsme se bavili o seznamech hostů, o bezpečnostních opatřeních, o přístupech jednotlivých hostů do areálu Pražského hradu,“ nastínil Plíšek. Předpokládá účast osmi set hostů na inauguraci ve Vladislavském sále, na následnou číši vína ve Španělském sále by mohly dorazit až tři tisíce lidí. Počítá se také s tím, že veřejnost pozdraví nového prezidenta na třetím nádvoří Hradu.

Schůzka Pavla s Bartošem

Sám zvolený prezident Pavel se v úterý před polednem sešel s ministrem pro místní rozvoj Bartošem. „Pan zvolený prezident teď plánuje cestu do regionů. Chtěl jsem mu nabídnout součinnost, třeba pohled na dotační politiku, najít i synergii v rámci toho, že regiony potřebují péči i viditelnost,“ odůvodnil Bartoš.

Pavel podle něj z předvolební kampaně, kdy jezdil po republice, zná situaci jednotlivých měst, případně i jejich problémy. Nynější cesty do regionů by mohly pomoci k řešení těchto problémů, soudí Bartoš. „Já jsem rád nejen ze zítřejší (středeční) návštěvy pana prezidenta Karlovarského kraje, ale i z jeho kampaní po celou dobu jeho cesty na Hrad. On se skutečně setkával s lidmi v regionech. Řadu problémů má velmi navnímanou, dokonce i nažitou. Takže tady jsme našli společnou řeč,“ doplnil.