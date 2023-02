Rodina ruského ministra potvrdila, že vlastní byty v Karlových Varech. TASS mluví o fake news

ČT už dříve informovala, že rodina tohoto vysokého představitele ruského režimu vlastní v Česku tři byty a pozemky. Rusko to teď prostřednictvím agentury TASS označilo za dezinformaci.

„Zprávy o tom, že rodina ruského ministra školství Sergeje Kravcova vlastní majetek v České republice, nemají nic společného s realitou. Je to fake. V podmínkách informační války považujeme tyto zprávy za další pokus o destabilizaci naší vnitřní situace,“ uvedlo podle agentury ruské ministerstvo školství.

TASS je v Rusku hlavní tiskovou agenturou, která je řízená státem. Spadá pod kompetenci federální vlády, je přímo propojená s ruskými vrcholnými politiky včetně prezidenta Vladimíra Putina. Sídlí na Tverském bulváru v centru Moskvy nedaleko Kremlu.

Vlastnictví bytů potvrdila ministrova matka

Podle oficiálního výpisu z katastru nemovitostí jsou ale jako majitelé karlovarského bytu ve Waldertově ulici uvedeni rodiče ministra Sergej Braun a Ala Kravcovová, a to od roku 2019. Také šéf ruského resortu školství dříve nosil jméno svého otce, později jej ale změnil na matčino jméno za svobodna.

V bytě v Karlových Varech, v zemi označované Ruskem za nepřátelskou, stále žijí. To, že je syn ve vládě, potvrzují. „To je pravda, nebudu to vyvracet,“ odpověděla Kravcovová na dotaz ČT, zda je její syn v Rusku ministrem. Tvrdí, že byty získali legálně. „Ano. Víte, že v Česku byly takové zákony, že když chcete získat trvalý pobyt, musíte mít firmu a na ní byty,“ řekla reportérovi.

Další z bytů spoluvlastní kromě rodičů i ministrův bratr Jurij. Z katastru vyplývá, že úřady mu zrušily trvalý pobyt v Česku. „Viděl jsem ho asi jednou, jezdili sem občas na prázdniny. Teď sem samozřejmě asi nemůžou,“ popsal soused.

Rodiče a bratr ministra měli v Česku firmu Ultra Computers. Podle Kravcovové se zabývala pronájmem bytů.

„Musíte chápat, co si myslím,“ řekl matka Kravcova k válce na Ukrajině

Sergej Kravcov hned vloni na jaře nařídil šířit propagandu, že Rusko se brání nacistům ovládajícím Ukrajinu. Jeho matka se k válečnému tažení Ruska vyjadřovat nechtěla. „Jak to říct… Musíte chápat, co si myslím,“ uvedla. Okomentovat nechtěla ani to, zda se svým synem souhlasí.

Kravcov je na sankčním seznamu EU. České úřady nyní prověřují majetek jeho rodiny. EU už přijala celkem devět sankčních balíčků, v tuto chvíli se vedou diskuse o desátém, měl by být přijatý k prvnímu výročí velké ruské invaze na Ukrajinu.