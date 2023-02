V Česku žijí rodiče ruského ministra školství. Majetky, které nakoupili v 90. letech, prověřují české úřady

Putinův ministr školství Sergej Kravcov už loni na jaře přikázal ruským učitelům nemluvit o válce, ale o speciální operaci. Nařídil šířit propagandistickou lež, že Rusko se brání nacistům ovládajícím Ukrajinu. „Když o tom se školáky nebudeme mluvit my, tak s nimi budou mluvit jiní,“ argumentoval tehdy.

Majetky nakoupené v devadesátých letech

Ruský politik Sergej Kravcov se původně jmenoval Braun. V roce 2010 si ale změnil jméno na Kravcov, což je jméno jeho matky za svobodna. Ministrův otec, který nyní žije v Karlových Varech, byl významný sovětský inženýr a pracoval na programu stavby raketoplánu Eněrgija-Buran. Šlo o sovětskou odpověď na americký program Space Shuttle.

Se synem jsou manželé v současnosti v kontaktu pouze po telefonu. V Karlových Varech podle nich v posledních několika letech nebyl. Na dotazy, zda souhlasí s postojem svého syna, který schvaluje ruskou agresi na Ukrajině, odmítla jeho matka odpovědět.

V Česku v minulosti přímo nebo nepřímo kupovaly nemovitosti desítky ruských politiků, a to zejména v devadesátých letech. „Když se rozpadl Sovětský svaz, tak se rozpadávaly i materiální věci, tak si myslím, že to nebyly čisté peníze ve smyslu, že by byly zdaněné nebo vydělané,“ myslí si realitní odborník z Karlovarska Alexandr Dombrovský.

Při odhalování vlastníků se české úřady často potýkají s tím, že registr skutečných majitelů neobsahuje věrohodné údaje. Česko také nemá registr skutečných vlastníků nemovitostí.