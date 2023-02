Pojišťovny navýšily příspěvky. Nejčastěji se využívají na dentální hygienu či očkování

„Dovedu si představit, že to budou stomatologické výkony, které v tuto chvíli nejsou hrazené nebo s lepším materiálem a můžou to být třeba hotelové služby ve zdravotnických zařízeních,“ poznamenal místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Tom Philipp (KDU-ČSL).

Podmínkou pro čerpání bývá v některých případech i to, že pacient chodí na pravidelná preventivní vyšetření. „Kromě toho jsou příspěvky nastaveny tak, aby pokud možno klient - pojištěnec něco dodal ze svého,“ upřesnil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

„Předchozí covidové roky snížily zájem o prevenci. Nicméně v roce 2022 už vidíme, že to začíná stoupat,“ popsal mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

Většina pojišťoven letos navýšila fondy, ze kterých příspěvky poskytují. Podíl lidí, kteří o ně žádají, je různý. Někde to je desetina, jinde i 40 procent.

„Vzbudí to naprosto nepřiměřenou odezvu a myslím, že to skutečně nestojí za to se tím zabývat,“ myslí si další z místopředsedů zdravotnického výboru Julius Špičák (ANO).

První návrhy, jak by mohlo zdravotní připojištění vypadat, by podle ministra mohly být známé do léta. Možnost jeho zavedení zmiňuje i vládní programové prohlášení.